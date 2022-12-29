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Капитан сборной США случайно рассказал об участии команды в Кубке Америки — 2024

Капитан сборной США случайно рассказал об участии команды в Кубке Америки — 2024
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Капитан сборной США по футболу Тайлер Адамс, подводя итоги ЧМ-2022, случайно рассказал об участии национальной команды в Кубке Америки 2024 года.

«Очень важно, чтобы теперь мы использовали предстоящие турниры и игры, чтобы продолжать строить команду.

Одна из вещей, которых нам не хватило перед чемпионатом мира, это недостаток времени, чтобы собрать наших лучших игроков в лагере. Теперь, в преддверии чемпионата мира — 2026, у нас есть несколько крупных турниров… у нас есть Лига наций, будет возможность сыграть в Кубке Америки, который будет иметь для нас огромное значение», — цитирует Адамса NBC Sports.

Кубок Америки — это турнир, организованный КОНМЕБОЛ в странах Южной Америки, независимо от Северной Америки и КОНКАКАФ. Но КОНМЕБОЛ регулярно приглашает страны из других конфедераций принять участие в турнире, чтобы увеличить количество команд. Последний раз США выступали на Кубке Америки в 2016 году и вышли в полуфинал.

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