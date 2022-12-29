Гендиректор «Балтики»: Игнашевич уже окалининградился
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Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин заявил, что главному тренеру команды Сергею Игнашевичу нравится в Калининграде. Также функционер считает, что наставник видит потенциал команды, которая на данный момент лидирует в Мелбет Первой лиге.
«Не собирается ли Игнашевич покидать «Балтику»? Лучше его, конечно, об этом спросить. Но я уверен, что он тоже видит потенциал команды. Он молодой тренер и понимает, что «Балтика» — хороший шанс выйти на новый уровень тренерского мастерства.
В Калининграде ему очень нравится, дети в школу ходят, семья тут живёт. Он уже в хорошем смысле окалининградился. И надеюсь, никуда в ближайшее время не уйдёт», — приводит слова Кирилла Волженкина интернет-портал «Калининград.Ru».
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