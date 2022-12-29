Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Шахтёра» рассказал о предстоящем разговоре с «Арсеналом» по трансферу Мудрика

Гендиректор «Шахтёра» рассказал о предстоящем разговоре с «Арсеналом» по трансферу Мудрика
Комментарии

Генеральный директор украинского «Шахтёра» Сергей Палкин прокомментировал ход переговоров с «Арсеналом» по переходу форварда Михаила Мудрика.

«Буквально через несколько минут у меня будет разговор с «Арсеналом» по поводу трансфера Мудрика. Переговоры идут. Мы получаем предложения, но не те, которые хотели бы видеть у себя на столе.

Я еще раз поговорю с «Арсеналом», да, мы открыты для разных вариантов. Если мы договоримся, то будет хорошо. Если нет, то тогда это случится в другой раз», — цитирует Палкина в своих соцсетях журналист Фабрицио Романо.

Отметим, что ранее «Шахтёр» отверг предложение английского клуба по Мудрику на € 65 млн.

Мудрик выступает за «Шахтёр» с 2017 года. В текущем сезоне чемпионата Украины он провёл 18 матчей, забив 10 голов и отдав восемь результативных передач. Также на его счету восемь игр за национальную команду.

«Арсенал» хочет купить талантливого украинца. Сумма просто космическая «Арсенал» хочет купить талантливого украинца. Сумма просто космическая
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022