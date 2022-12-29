Гендиректор «Шахтёра» рассказал о предстоящем разговоре с «Арсеналом» по трансферу Мудрика

Генеральный директор украинского «Шахтёра» Сергей Палкин прокомментировал ход переговоров с «Арсеналом» по переходу форварда Михаила Мудрика.
«Буквально через несколько минут у меня будет разговор с «Арсеналом» по поводу трансфера Мудрика. Переговоры идут. Мы получаем предложения, но не те, которые хотели бы видеть у себя на столе.
Я еще раз поговорю с «Арсеналом», да, мы открыты для разных вариантов. Если мы договоримся, то будет хорошо. Если нет, то тогда это случится в другой раз», — цитирует Палкина в своих соцсетях журналист Фабрицио Романо.
Отметим, что ранее «Шахтёр» отверг предложение английского клуба по Мудрику на € 65 млн.
Мудрик выступает за «Шахтёр» с 2017 года. В текущем сезоне чемпионата Украины он провёл 18 матчей, забив 10 голов и отдав восемь результативных передач. Также на его счету восемь игр за национальную команду.
- 29 декабря 2022
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