Герман Эль Класико: «Амкалу» до сих пор ничего не выплатили за Кубок России
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Президент медийного футбольного клуба «Амкал» Герман Попков, также известный как Герман Эль Класико, заявил, что команда не получила призовых за выступление в Кубке России.
«Во-первых, нам до сих пор ещё ничего не выплатили. Надеюсь, что это случится хотя бы в этом году.
Во-вторых, я ещё подписал бумагу, что из 800 тысяч рублей, которые мы заработали, мы отдаём 67 тысяч штрафов за споры и высказывания», — сказал Попков в видео на YouTube-канале «Гас».
«Амкал» дошёл до 1/64 финала Кубка России, где уступил «Звезде» из Санкт-Петербурга в серии пенальти. На пути к данной стадии команда Попкова обыграла «Зоркий-Красногорск» в 1/256 финала и «Тверь» в 1/128 финала. Помимо «Амкала», в Кубке России также выступала другая медийная команда — 2Drots.
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