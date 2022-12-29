Marca: «Аль-Насср» хочет подписать контракт с Рамосом вместе с Роналду
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Саудовский «Аль-Насср» собирается осуществить трансфер испанского защитника «ПСЖ» Серхио Рамоса, сообщает Marca.
Руководство клуба хочет встретиться с футболистом, чтобы рассказать ему о предложении и проекте. Контракт Рамоса с «ПСЖ» действует до 30 июня 2023 года, поэтому в скором времени 36-летний защитник сможет вести переговоры с любой командой.
Отметим, что СМИ ранее сообщали, что португальский нападающий Криштиану Роналду близок к подписанию контракта с «Аль-Нассром». 37-летний игрок заключит соглашение до 2030 года: сначала будет выступать за клуб в качестве игрока, а затем станет послом ЧМ-2030, заявку на который выдвинула Саудовская Аравия (совместно с Грецией и Египтом).
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