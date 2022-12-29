Анчелотти: вы никогда не услышите от меня, что Месси — лучший игрок в истории

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отказался называть нападающего сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.
«Месси — лучший игрок в истории? Сложно сказать. Я не знаю, лучший ли он. Я думаю, это не совсем справедливо, потому что в каждой эпохе были и есть очень хорошие игроки. От меня вы никогда не услышите, что Месси — лучший игрок в истории. Мне нравится очень много хороших игроков… Я тренирую обладателя «Золотого мяча» каждый день», — приводит слова Анчелотти Marca.
Анчелотти работает с «Реале» с французским нападающим Каримом Бензема, который является действующим обладателем «Золотого мяча», награды лучшему футболисту года по версии France Football.
Месси зажёг в ночном клубе после победы на чемпионате мира
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