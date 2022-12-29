Ширер: нет ни одного аспекта, в котором Холанд плох. Он побьёт мой рекорд по голам в АПЛ

Легендарный нападающий сборной Англии Алан Ширер высоко оценил способности форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда. По мнению Ширера, норвежец сможет побить его рекорд по голам в АПЛ. Напомним, Алан уже 27 лет удерживает рекорд по количеству забитых мячей в чемпионате Англии — на его счету 260 голов.

«Я говорил это ещё перед началом сезона. Думаю, что хороший форвард забьёт 20 голов, а фантастический нападающий, коим и является Холанд… Его количество голов будет начинаться с цифры «четыре». Мне нравятся голод и желание Эрлинга, нравится его отношение к футболу.

Если вы хотите создать идеального центрального нападающего с нуля, то Холанд – это то, что вам нужно. Нет ни одного аспекта, в котором он был бы плох. Если он будет в форме, он забьёт минимум 40 голов. Учитывая его способности и способности его команды, Холанд побьёт мой рекорд, если не уедет из АПЛ», — приводит слова Ширера Daily Mail.