Анчелотти: сборная Бразилии? Мне никто не звонил. Я никогда не скажу «Реалу», что ухожу

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что с ним никто не связывался из Федерации футбола Бразилии по поводу вакансии наставника бразильской национальной команды.

«Я не знаю ничего об интересе сборной Бразилии, мне никто не звонил. Но если я им интересен, то благодарен за это. Моя ситуация ясна: я всё ещё здесь, я никогда не скажу «Реалу», что ухожу», — приводит слова Анчелотти Marca.

Предыдущий главный тренер сборной Бразилии, Тите, покинул свой пост после вылета национальной команды на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Команда Тите дошла до четвертьфинала турнира, где потерпела поражение от сборной Хорватии в серии пенальти. Анчелотти назывался в числе кандидатов на пост главного тренера бразильской сборной.

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