Белорусский тренер ФК «Львов» получил два года ограничения свободы за участие в протестах

Экс-голкипера сборной Беларуси, «Томи» и «Амкара», члена тренерского штаба ФК «Львов» Василия Хомутовского приговорили к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа («домашней химии»), сообщает Tribuna.



Отмечается, что 40-летнего экс-футболиста обвиняли по статье 342 уголовного кодекса Республики Беларусь («Активное участие в групповых действиях, которые грубо нарушают общественный порядок»). Хомутовский был задержан в сентябре 2022 года после того, как вернулся в Беларусь на лечение. Изначально он получил 13 суток административного ареста за пересылку материалов из телеграм-канала, который признан в Беларуси экстремистским, а затем его задержали по уголовному обвинению.



В 2020 году Хомутовский стал участником антиправительственных протестов, после чего покинул брестское «Динамо». В 2021 году он был тренером вратарей в Саудовской Аравии. С января 2022 года Хомутовский работал во «Львове», а весной тренировал в бухарестском «Стяуа» во время остановки чемпионата Украины.

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