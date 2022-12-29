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«Ювентус» после смены руководства определился с кандидатами на пост спортивного директора

«Ювентус» после смены руководства определился с кандидатами на пост спортивного директора
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«Ювентус» после смены руководства в команде работает над реорганизацией структуры управления и планирует пригласить нового спортивного директора, сообщает Football Italia.

В список кандидатов входят футбольный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш, спортивные директора «Милана» и «Наполи» Фредерик Массара и Кристиано Джунтоли.

Сейчас этот пост в туринском клубе занимает 51-летний Федерико Керубини, чьё соглашение истекает в 2024 году. Сообщается, что он будет назначен генеральным директором клуба.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в период пандемии коронавируса «Ювентус» тайно выплачивал зарплату своим игрокам, хотя публично клуб объявил, что футболисты временно отказались от денег. «Старая синьора» выплатила 17 игрокам около € 60 млн. Несмотря на публичное заявление о том, что футболисты отказались от окладов, руководство «Юве» заключило с игроками тайные соглашения о выплате больших сумм.

Осенью 2022 года весь руководящий состав «Ювентуса» покинул клуб, а в декабре стали известны имена новых членов правления: Джанлука Ферреро стал новым президентом туринцев. В правление клуба также вошли Фиоранна Виттория Негри, Маурицио Сканавино (генеральный менеджер), Диего Пистоне и Лаура Капьелло.

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