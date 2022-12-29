«Реал» готов вступить в борьбу за Гвардиола только при продаже по рыночной цене

Мадридский «Реал» активно интересуется защитником «Лейпцига» и сборной Хорватии Йошко Гвардиолом. Об этом информирует инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети. Ранее сообщалось, что в спортсмене заинтересован «Челси».

По информации источника, «сливочные» следят за хорватским защитником, но станут бороться за его приобретение, только если его нынешний клуб будет готов продать его за рыночную цену, которая устроит боссов мадридцев.

Йошко Гвардиол провёл в составе сборной Хорватии все семь матчей на минувшем ЧМ-2022, в которых выходил в стартовом составе и ни разу не был заменён. На его счету один забитый мяч — в игре с Марокко. «Шашечные» стали бронзовыми призёрами турнира.

В Хорватии отпраздновали бронзовые медали сборной на ЧМ-2022: