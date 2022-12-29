Холанд забил 25 мячей под руководством Гвардиолы на восемь матчей быстрее, чем Месси

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, который оформил дубль в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Лидсом» (3:1), забил 24-й и 25-й голы за манкунианцев в своей 20-й игре. Таким образом, норвежец быстрее всех достиг отметки в 25 забитых мячей под руководством Хосепа Гвардиолы, сообщает портал Opta.
Экс-форварду «Барселоны» Лионелю Месси для покорения этого результата потребовалось на восемь матчей больше, чем Холанду. Самуэль Это'О забил 25 голов под руководством специалиста за 30 игр, Серхио Агуэро – за 35, а Тьерри Анри потребовалась 41 игра.
Холанд возглавляет гонку бомбардиров АПЛ, на его счету 20 голов, три из них забиты с пенальти. Ближайший преследователь – форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн – отстаёт от норвежца на семь мячей.
Холанд повеселил фанатов шуткой про «Манчестер Юнайтед»:
- 29 декабря 2022
-
18:43
-
18:40
-
18:30
-
18:26
-
18:24
-
18:11
-
18:08
-
17:45
-
17:34
-
17:25
-
17:24
-
16:58
-
16:49
-
16:33
-
16:24
-
16:22
-
16:06
-
15:49
-
15:34
-
15:29
-
15:26
-
15:22
-
15:05
-
14:57
-
14:41
-
14:30
-
14:17
-
14:16
-
14:08
-
13:56
-
13:48
-
13:42
-
13:38
-
13:34
-
13:16