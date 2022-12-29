Холанд забил 25 мячей под руководством Гвардиолы на восемь матчей быстрее, чем Месси

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, который оформил дубль в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Лидсом» (3:1), забил 24-й и 25-й голы за манкунианцев в своей 20-й игре. Таким образом, норвежец быстрее всех достиг отметки в 25 забитых мячей под руководством Хосепа Гвардиолы, сообщает портал Opta.



Экс-форварду «Барселоны» Лионелю Месси для покорения этого результата потребовалось на восемь матчей больше, чем Холанду. Самуэль Это'О забил 25 голов под руководством специалиста за 30 игр, Серхио Агуэро – за 35, а Тьерри Анри потребовалась 41 игра.



Холанд возглавляет гонку бомбардиров АПЛ, на его счету 20 голов, три из них забиты с пенальти. Ближайший преследователь – форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн – отстаёт от норвежца на семь мячей.

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