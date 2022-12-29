Клопп: повлияет ли переход Гакпо на решение Фирмино о новом контракте? Спросите Роберто

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о ситуации с продлением контракта с бразильским форвардом Роберто Фирмино в свете появления в клубе ещё одного нападающего – игрока сборной Нидерландов Коди Гакпо.



«Повлияет ли переход Гакпо в «Ливерпуль» на решение Фирмино о новом соглашении? Вы не услышите этого от меня. Вам необходимо спросить об этом Роберто», — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».



Ранее сообщалось, что мерсисайдский клуб намерен продлить контракт с 31-летним бразильцем. Нынешнее соглашение с футболистом рассчитано до 30 июня 2023 года, и в команде не хотят потерять форварда бесплатно следующим летом.



Гакпо завершит переход в «Ливерпуль» в начале января, когда откроется трансферное окно. Согласно данным журналистов, мерсисайдцы заплатят за игрока чуть больше € 42 млн, а с учётом бонусов эта сумма может вырасти до € 50 млн. Контракт будет действовать до 2028 года.

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