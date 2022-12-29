Торрес: люди судят по голам, но на поле я даю «Барселоне» нечто особенное

Атакующий полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес рассказал о своём вкладе в игру сине-гранатовых, а также о самых памятных забитых мячах.

«Я думаю, что, когда я играю в стартовом составе или получаю только несколько минут, которые у меня есть, я даю команде нечто особенное. Люди судят по голам, но я сам по себе не нападающий. Я должен создавать другие вещи на поле, а гол — это награда за труд, знак того, что ты хорошо проявил себя.

Самые важные голы в карьере? Мяч в ворота «Атлетика». В итоге мы проиграли, но это помогло мне обрести уверенность в себе. Мой самый особенный гол был забит на «Сантьяго Бернабеу» [в ворота «Реала»]. Это был незабываемый момент. А забитый пенальти в ворота «Наполи» был моим первым в профессиональной карьере», — приводит слова Торреса Sport.es.

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Гол Торреса в ворота «Реала»:

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