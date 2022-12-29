Ферран Торрес: я работал с тремя лучшими тренерами мира, и все они связаны с «Барселоной»

Крайний атакующий полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес поделился мнением о трёх своих тренерах, с которыми работал ранее (Луис Энрике, Хосеп Гвардиола), а также поделился мнением о влиянии Хави на его рост как игрока.

«Очень важно, что в своей карьере я прошёл через трёх лучших тренеров мира. Я не являюсь воспитанником «Барселоны», но то, что у меня были все три тренера, которые здесь работали, наложило на меня отпечаток. Сейчас я другой игрок, по сравнению с началом своей карьеры в «Валенсии».

Влияние Хави? Он помог мне стать лучше на левом фланге, сделал из меня нападающего. Это помогло мне понять, как принимать мяч спиной к воротам и вилять на игру. Хави вселяет в меня полную уверенность, а это ключ к успеху игрока, чтобы продолжать работать и делать это с повышенной мотивацией», — приводит слова Торреса Sport.es.

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