Роналду — в списке главных разочарований года по версии испанского издания Sport

Испанское издание Sport.es продолжает подводить итоги уходящего 2022 года. Газета уже представила список лучших игроков, проявивших себя за последние 12 месяцев. Теперь настал черёд главных разочарований.

Топ-10 игроков, разочаровавших в 2022 году:

Эден Азар («Реал» Мадрид), Жоау Феликс («Атлетико» Мадрид), Поль Погба («Ювентус»), Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед»), Филиппе Коутиньо («Астон Вилла), Артур («Ливерпуль»), Илаш Мориба («Валенсия»), Тимо Вернер («РБ Лейпциг»), Гарет Бэйл («Лос-Анджелес»), Криштиану Роналду (без клуба).

Из всего списка только Роналду в данный момент не имеет клуба после разрыва контракта с «Манчестер Юнайтед» в середине ноября. После этого СМИ активно сватали португальца в «Аль-Насср» из Саудовской Аравии. Но теперь есть вероятность, что 37-летний футболист перейдёт в один из европейских клубов.

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