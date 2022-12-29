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Агент Жоржиньо: интерес «Наполи»? Мы были бы рады предложению, для него это особенный клуб

Агент Жоржиньо: интерес «Наполи»? Мы были бы рады предложению, для него это особенный клуб
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Агент Жоао Сантос, представляющий интересы полузащитника «Челси» Жоржиньо, заявил, что его клиент был бы рад предложению «Наполи». Именно из Неаполя игрок переехал в Лондон в 2018 году. Сумма трансфера составила € 57 млн.

«Интерес «Наполи»? Мы были бы рады предложению из Неаполя, для Жоржиньо это особенный клуб, но пока они с нами не связывались», — приводит слова Сантоса журналист Фабрицио Романо со ссылкой на TMW.

Ранее сообщалось об интересе к итальянцу бразильского происхождения ряда европейских клубов, в числе которых называлась «Барселона». На данный момент Жоржиньо оценивается в € 35 млн по версии Transfermarkt. В составе «Челси» он выиграл Лигу Европы (2019), Лигу чемпионов (2021) и чемпионат мира среди клубов (2022).

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