Агент Жоржиньо: интерес «Наполи»? Мы были бы рады предложению, для него это особенный клуб

Агент Жоао Сантос, представляющий интересы полузащитника «Челси» Жоржиньо, заявил, что его клиент был бы рад предложению «Наполи». Именно из Неаполя игрок переехал в Лондон в 2018 году. Сумма трансфера составила € 57 млн.
«Интерес «Наполи»? Мы были бы рады предложению из Неаполя, для Жоржиньо это особенный клуб, но пока они с нами не связывались», — приводит слова Сантоса журналист Фабрицио Романо со ссылкой на TMW.
Ранее сообщалось об интересе к итальянцу бразильского происхождения ряда европейских клубов, в числе которых называлась «Барселона». На данный момент Жоржиньо оценивается в € 35 млн по версии Transfermarkt. В составе «Челси» он выиграл Лигу Европы (2019), Лигу чемпионов (2021) и чемпионат мира среди клубов (2022).
Интервью с Жоржиньо – о пенальти, Абрамовиче и «Золотом мяче»:
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