«Тоттенхэм» может купить Кессье за € 15 млн

Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье может покинуть стан сине-гранатовых уже в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Sport.es. В услугах хавбека заинтересован «Тоттенхэм».

По информации источника, Кессье не хочет покидать каталонский клуб, однако если клуб не покинет нападающий Мемфис Депай, то ивуарийцу придётся уехать из Барселоны. Лондонский клуб готов отдать за Франка около € 15 млн. Ранее агент футболиста опровергал слухи о возвращении в чемпионат Италии, утверждая, что Кессье счастлив в каталонской команде. Несмотря на это, вероятность того, что 25-летний ивуариец покинет «Spotify Камп Ноу», остаётся очень высокой.

Кессье стал игроком «Барселоны» в летнее трансферное окно, подписав с командой контракт на правах свободного агента. Ранее он выступал за «Милан», в составе которого стал чемпионом Италии в сезоне-2021/2022.