Джуд Беллингем стал лучшим полузащитником Бундеслиги по версии Kicker
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем стал лучшим игроком центра поля в Бундеслиге по версии журнала Kicker. Об этом сообщает пресс-служба издательства.
Также в рейтинг вошли Йозуа Киммих, Леон Горецка, Себастьян Роде, Ксавер Шлагер, Ватару Эндо и Максимилиан Арнольд. Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» стал ближе к подписанию Беллингема. «Боруссии» известно об интересе со стороны мадридского клуба, однако дортмундский клуб не намерен отпускать игрока раньше 30 июня 2023 года.
В текущем сезоне Джуд Беллингем провёл 22 матча за дортмундскую «Боруссию» во всех турнирах, забив девять голов и отдав три результативные передачи. На ЧМ-2022 полузащитник сыграл в пяти встречах, забив один мяч и сделав одну голевую передачу.
Новость по теме«Реал» продвинулся в переговорах по Беллингему
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