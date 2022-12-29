Джуд Беллингем стал лучшим полузащитником Бундеслиги по версии Kicker

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем стал лучшим игроком центра поля в Бундеслиге по версии журнала Kicker. Об этом сообщает пресс-служба издательства.

Также в рейтинг вошли Йозуа Киммих, Леон Горецка, Себастьян Роде, Ксавер Шлагер, Ватару Эндо и Максимилиан Арнольд. Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» стал ближе к подписанию Беллингема. «Боруссии» известно об интересе со стороны мадридского клуба, однако дортмундский клуб не намерен отпускать игрока раньше 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Джуд Беллингем провёл 22 матча за дортмундскую «Боруссию» во всех турнирах, забив девять голов и отдав три результативные передачи. На ЧМ-2022 полузащитник сыграл в пяти встречах, забив один мяч и сделав одну голевую передачу.