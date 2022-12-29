«Челси» добился прогресса в переговорах с Канте о новом контракте

«Челси» сумел добиться прогресса в переговорах с французским хавбеком Н’Голо Канте о новом контракте. Как сообщает британское издание The Athletic, в клубе растёт уверенность в том, что игрок сборной Франции посвятит своё будущее клубу.



Действующий контракт Канте истекает в конце этого сезона, и предыдущие переговоры ни к чему не привели. Также был скептицизм касательно травматичности Канте. По причине того, что он находился вне состава длительный период после операции на подколенном сухожилии, существовала перспектива того, что решение не будет найдено и Канте уйдёт в качестве свободного агента.



Независимо от ситуации с Канте, «Челси» всё равно собирается укрепить центр поля, и в грядущем трансферном окне ожидается по крайней мере один новобранец. Синие проявляют конкретный интерес к Энцо Фернандесу из «Бенфики» и Джуду Беллингему из «Боруссии» Д.

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