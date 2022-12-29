Источник: полузащитник «Коринтианса» Ду Кейрос летом перейдёт в «Зенит»

Полузащитник «Коринтианса» Ду Кейрос перейдёт в «Зенит» летом 2023 года. Стороны уже согласовали сделку, команда из Санкт-Петербурга будет владеть 90% прав на футболиста, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, контракт с 22-летним хавбеком будет подписан сроком на пять лет, Ду Кейрос и оба клуба подписали предварительные документы.

Портал Transfermakt оценивает стоимость Ду Кейроса в € 5 млн. В минувшем сезоне бразильского первенства полузащитник пропустил лишь два матча своей команды в турнире, вышел на поле 36 раз, в которых забил два гола и стал автором двух результативных передач.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые набрали 42 очка в 17 матчах турнира.