Зинченко: нет сомнений, насколько хорош Месси, но для меня лучший игрок — Роналдиньо

Левый крайний защитник «Арсенала» Александр Зинченко рассказал, на каких позициях играл в своей карьере, а также о самом любимом футболисте.
«Я был нападающим, когда начинал. Сначала я играл на позиции левого вингера, затем полузащитника, а теперь левого защитника. Может быть, я закончу как центральный защитник или вратарь! Но мне нравилось наблюдать за нападающими, и это был Роналдиньо, когда он выступал в «Барселоне». Он был просто невероятен.
У каждого были свои кумиры, и моим был Роналдиньо. Что касается меня, я бы сказал, что он величайший игрок всех времён. Нет сомнений в том, насколько хорош Лионель Месси, и у каждого свои вкусы и свои фавориты, но для меня лучшим был Роналдиньо», — приводит слова Зинченко официальный сайт «канониров».
Зинченко оформил комнату в доме в стиле «Арсенала»:
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