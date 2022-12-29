«Слава богу, мне не пришлось играть против него». Зинченко — о Тони Адамсе

Крайний защитник «Арсенала» Александр Зинченко рассказал о встрече с легендой лондонского клуба — Тони Адамсом.

«Помню, как попросил нашего клубного фотографа сделать снимок меня с Тони Адамсом, когда тот пришёл на «Эмирейтс». Он — настоящая легенда. Я видел ролики с его игрой в Интернете, я знаю о его репутации, но также помню слова моего бывшего тренера сборной Андрея Шевченко. Он всегда говорил мне, что Тони Адамс был самым жёстким защитником, с которым он когда-либо сталкивался в своей карьере.

Я сказал это Тони, когда мы встретились, в ответ на что он рассмеялся. Он отличный парень, большой шутник, но каким игроком он был… Слава богу, мне не пришлось играть против него в своей карьере!» — приводит слова украинского защитника официальный сайт «Арсенала».

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