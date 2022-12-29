Экс-игрок «МЮ»: Лингард проявил неуважение к клубу, вместо того чтобы смотреть в зеркало

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер высказался о полузащитнике «Ноттингем Форест» Джесси Лингарде, который ранее также выступал за «красных дьяволов». Лингард раскритиковал «Юнайтед» за обращение к себе и заявил, что не получил шанса проявить себя в команде.



«Лингард не подвергался неуважительному отношению в клубе, совершенно неверно говорить об этом. Он воспитанник «Юнайтед», и теперь он неуважительно отнёсся к клубу, вместо того чтобы посмотреть в зеркало. Джесси был недостаточно хорош, чтобы играть за «красных дьяволов», ему нужно это признать, а не обвинять клуб.



Надеюсь, Лингард однажды станет достаточно зрелым, чтобы понять, что он повёл себя некрасиво по отношению к команде, когда вынес это в прессу, тогда он должен будет извиниться перед «Юнайтед» и болельщиками», — приводит слова Паркера Goal.

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