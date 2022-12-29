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«Монпелье» в гостях переиграл «Лорьян» в матче Лиги 1

«Монпелье» в гостях переиграл «Лорьян» в матче Лиги 1
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Завершился матч французской Лиги 1, в котором «Лорьян» принимал «Монпелье». Команды встречались на стадионе «Ив Алленма – Ле Мустуар». Финальный свисток главного арбитра Вилли Делажо зафиксировал победу гостей со счётом 2:0.

Счёт был открыт спустя три минуты с начала встречи – ворота Вито Манноне поразил полузащитник «Монпелье» Тежи Саванье. На 22-й минуте встречи 19-летний форвард Элье Ваи укрепил преимущество гостей. Во втором тайме команды не сумели отметиться забитыми мячами — 2:0 — победа гостевой команды.

Этот результат позволил «Монпелье» набрать 17 очков и подняться на 11-ю позицию в турнирной таблице. «Лорьян» (28) – на седьмом месте.

В следующем туре «Монпелье» 2 января примет «Марсель», а «Лорьян» 1 января на выезде сыграет с «Анже».

Франция - Лига 1. 16-й тур
29 декабря 2022, четверг. 19:00 МСК
Лорьян
Лорьян
Окончен
0 : 2
Монпелье
Монпелье
0:1 Саванье – 3'   0:2 Ваи – 22'
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