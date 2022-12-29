Генеральный директор «Факела»: информация о бюджете клуба в 1 млрд рублей — неправда

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о бюджете клуба в 2023 году.
«Информация о том, что бюджет «Факела» в 2023 году приблизится к 1 млрд рублей? Это неправда. Никакого миллиарда у клуба быть не может. Бóльшая часть сезона уже прошла, если ещё взять и вторую половину чемпионата – таких сумм нет и не будет. Вообще, считать бюджет за календарный год – это странно, футбольные клубы живут сезонами.
И формируют свои бюджеты именно на сезон. Но, конечно, мы работаем над тем, чтобы у нас появились новые партнёры. Эта работа идёт как со стороны клуба, так и со стороны правительства области», — цитирует Асхабадзе пресс-служба клуба.
«Факел» занимает 13-е место в Российской Премьер-Лиге по итогам 17 туров. Воронежский клуб набрал 13 очков.
- 29 декабря 2022
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