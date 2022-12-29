Зинченко: в детстве нравилось наблюдать за игрой Анри, Фабрегаса и ван Перси

Защитник «Арсенала» Александр Зинченко рассказал, какие игроки «канониров» вдохновляли его в детстве.
«Люди знают, что в детстве я болел за «Арсенал». Это потому, что мне нравилось наблюдать за такими игроками, как Тьерри Анри, Сеск Фабрегас и Деннис Бергкамп. Я наблюдал за ними, но в основном я смотрел их матчи немного позже, когда Робин ван Перси играл в паре с Анри. Сеск тоже был там, и это была фантастическая команда.
Когда я был ребёнком, меня вдохновляли лучшие футболисты. В то время я не осознавал это, но когда вырос, то понял, что эти игроки и эти люди действительно повлияли на меня и вдохновили делать то, что я делаю сейчас на поле», — приводит слова Зинченко официальный сайт «Арсенала».
Зинченко оформил комнату в доме в стиле «Арсенала»:
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