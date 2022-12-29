Антонио Конте заинтересован в трансфере защитника «Байера» и сборной Эквадора

Центральный защитник «Байера» и сборной Эквадора Пьеро Инкапье может перейти в «Тоттенхэм», сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, в услугах игрока лично заинтересован главный тренер лондонцев Антонио Конте. В переходе игрока заинтересован также ряд итальянских клубов, среди которых называются «Интер», «Ювентус», «Милан» и «Наполи», однако «Тоттенхэм» рассчитывает выиграть гонку за центрального защитника.
В «Байер» 20-летний футболист перешёл летом 2021 года.
Инкапье на чемпионате мира в Катаре провёл три матча за сборную Эквадора, в которых не отметился результативными действиями. За «Байер» защитник в текущем сезоне провёл 18 матчей во всех турнирах и забил один гол.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 25 млн.
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