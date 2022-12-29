Клопп: нам не нужен был ван Дейк, чтобы убедить Гакпо перейти в «Ливерпуль»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о роли защитника Вирджила ван Дейка в ходе переговоров о переходе голландского нападающего Коди Гакпо из ПСВ в стан мерсисайдцев.
«Нам не нужен был Вирджил [ван Дейк], чтобы убедить Гакпо перейти к нам. Вирджил был вовлечён с определённого момента, но мы не просили помочь нам убедить его, потому что не было причин для этого, особенно когда мне разрешили поговорить с Коди.
Это приятные моменты, когда вы являетесь менеджером «Ливерпуля» и думаете, что должны кого-то убедить в переходе. Но когда вы разговариваете с игроками, то понимаете, что дверь перед вами широко открыта», — приводит слова Клоппа издание BBC.
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