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«Бенфика» опровергла слова президента клуба о готовности отпустить Фернандеса за € 120 млн

«Бенфика» опровергла слова президента клуба о готовности отпустить Фернандеса за € 120 млн
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Лиссабонская «Бенфика» выступила с заявлением касательно слов президента клуба Руя Кошты о готовности отдать аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса за сумму, близкую к € 120 млн.

«Бенфика» уточняет, что президент клуба Руй Кошта никогда не произносил слов, которые DAZN распространяет в Италии. Наш клуб подтверждает своё намерение рассчитывать на игрока Энцо Фернандеса до конца текущего сезона», — говорится в официальном заявлении.

Энцо Фернандес привлёк внимание топ-клубов Европы после своего выступления в составе сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре. По итогу турнира его сборная стала обладателем Кубка мира, а сам 21-летний игрок был признан лучшим молодым игроком соревнования.

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