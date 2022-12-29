«Бенфика» опровергла слова президента клуба о готовности отпустить Фернандеса за € 120 млн

Лиссабонская «Бенфика» выступила с заявлением касательно слов президента клуба Руя Кошты о готовности отдать аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса за сумму, близкую к € 120 млн.
«Бенфика» уточняет, что президент клуба Руй Кошта никогда не произносил слов, которые DAZN распространяет в Италии. Наш клуб подтверждает своё намерение рассчитывать на игрока Энцо Фернандеса до конца текущего сезона», — говорится в официальном заявлении.
Энцо Фернандес привлёк внимание топ-клубов Европы после своего выступления в составе сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре. По итогу турнира его сборная стала обладателем Кубка мира, а сам 21-летний игрок был признан лучшим молодым игроком соревнования.
Фреска в Буэнос-Айресе, посвящённая победе Аргентины на ЧМ:
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