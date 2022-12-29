Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сантос», за который Пеле выступал всю карьеру, почтил память легендарного бразильца

«Сантос», за который Пеле выступал всю карьеру, почтил память легендарного бразильца
Комментарии

Бразильский «Сантос», за который легендарный Пеле выступал всю карьеру, почтил память Короля футбола. Пеле скончался сегодня, 29 декабря, после продолжительной болезни.

Пресс-служба клуба выложила фотографию с короной, к которой добавила подпись: «Вечный».

«Сантос» почтил память Пеле

«Сантос» почтил память Пеле

Фото: «Твиттер» ФК «Сантос»

Напомним, Пеле боролся с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Недавно появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться.

Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.

Новость по теме
Умер легендарный бразильский футболист Пеле
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022