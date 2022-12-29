«Сантос», за который Пеле выступал всю карьеру, почтил память легендарного бразильца

Бразильский «Сантос», за который легендарный Пеле выступал всю карьеру, почтил память Короля футбола. Пеле скончался сегодня, 29 декабря, после продолжительной болезни.

Пресс-служба клуба выложила фотографию с короной, к которой добавила подпись: «Вечный».

«Сантос» почтил память Пеле Фото: «Твиттер» ФК «Сантос»

Напомним, Пеле боролся с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Недавно появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться.



Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.