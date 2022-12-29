Линекер прокомментировал смерть легендарного бразильского футболиста Пеле

Бывший футболист, а ныне эксперт Гари Линекер прокомментировал смерть легендарного игрока сборной Бразилии Пеле, который скончался на 83-м году жизни в больнице после продолжительной болезни.

«Пеле умер. Самый божественный из футболистов и радостный из мужчин. Он показывал игру, к уровню которой приблизились лишь немногие избранные. Три раза он поднял самый желанный золотой трофей в этой красивой жёлтой рубашке. Пусть он и ушёл от нас, но у него всегда будет футбольное бессмертие. Покойся с миром, Пеле», — написал Линекер на своей странице в социальных сетях.

Пеле — единственный игрок, который трижды выигрывал чемпионат мира, поднимая трофей в 1958, 1962 и 1970 годах. Также он был назван ФИФА Игроком века в 2000 году.