Дочь Пеле подтвердила информацию о кончине футболиста

Кели Насименто, дочь бразильского футболиста Пеле, подтвердила новость о смерти отца. Ранее СМИ сообщили о кончине Короля футбола.



«Всё в нашей жизни благодаря тебе. Мы бесконечно любим тебя. Покойся с миром», — написала она коротко в социальных сетях.

Ранее родные футболиста начали с ним прощаться. В Бразилии уже стали готовиться к похоронам Пеле: на видео был запечатлён золотой гроб.



Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.