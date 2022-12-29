«Манчестер Сити»: Пеле — один из величайших игроков, он так много сделал для этой игры
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Английский «Манчестер Сити» отреагировал на новость о смерти легендарного футболиста Пеле, который сегодня, 29 декабря, скончался в больнице после продолжительной болезни. Ему было 82 года.
«Манчестер Сити» опечален известием о кончине легенды Бразилии Пеле, одного из величайших игроков всех времён, который так много сделал для прекрасной игры. Пусть он покоится с миром», — говорится в официальном заявлении клуба.
Бывшему нападающему приписывают рекорд в 1281 гол в 1363 матчах за 21-летнюю карьеру. Также Пеле забил 77 мячей в 92 встречах за сборную Бразилии. Благодаря этому его команда сумела трижды победить на чемпионате мира — в 1958, 1962 и 1970 годах. В 2000 году Пеле был признан футболистом века по версии ФИФА.
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