Ондуа: Пеле сделал футбол таким, какой он есть

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа, который проходил обучение в московском «Локомотиве», отреагировал на информацию о смерти бразильского футболиста Пеле.

«Вечная память настоящей легенде мирового футбола. Пеле, ты сделал эту игру такой, какая она есть», — написал Ондуа в своём телеграм-канале.

Ранее родные футболиста начали с ним прощаться. В Бразилии уже стали готовиться к похоронам Пеле: на видео был запечатлён золотой гроб.



Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.