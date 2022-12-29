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Ондуа: Пеле сделал футбол таким, какой он есть

Ондуа: Пеле сделал футбол таким, какой он есть
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Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа, который проходил обучение в московском «Локомотиве», отреагировал на информацию о смерти бразильского футболиста Пеле.

«Вечная память настоящей легенде мирового футбола. Пеле, ты сделал эту игру такой, какая она есть», — написал Ондуа в своём телеграм-канале.

Ранее родные футболиста начали с ним прощаться. В Бразилии уже стали готовиться к похоронам Пеле: на видео был запечатлён золотой гроб.

Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.

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