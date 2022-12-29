Булыкин — о смерти Пеле: мы с ним держали мяч на «Динамо». Жалко, что короли уходят

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на смерть легендарного бразильца Пеле.



«Очень жаль. Король футбола. Ушла целая эпоха. Жалко, что короли уходят.



Ещё больше сожалею, потому что он на Первом канале в прямом эфире говорил про меня, мы с ним держали мяч на «Динамо». Много памятных событий, поэтому мне вдвойне печально, что ушёл король футбола», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Пеле боролся с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Недавно появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться.



Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.