Сборная Португалии — о Пеле и Эйсебио: две звезды вновь встречаются

Пресс-служба сборной Португалии по футболу почтила память легендарного бразильского футболиста Пеле, который долгое время боролся с онкологией, вспомнив о другом легендарном футболисте — Эйсебио, скончавшемся в январе 2014 года.



«Две звезды вновь встречаются. Покойся с миром, Пеле», — гласит запись в социальных сетях сборной Португалии.

Фото: twitter.com/selecaoportugal

Ранее родные футболиста начали с ним прощаться. В Бразилии уже стали готовиться к похоронам Пеле: на видео был запечатлён золотой гроб.



Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.