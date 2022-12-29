Мбаппе отреагировал на новость о смерти Пеле

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе отреагировал на информацию о смерти легендарного бразильского футболиста Пеле.

«Король футбола покинул нас, но его величие никогда не будет забыто», — написал Мбаппе в своей социальной сети и прикрепил фото, на котором сидит рядом с Пеле.

Онкология была выявлена у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.

Ранее родные футболиста начали с ним прощаться. В Бразилии уже стали готовиться к похоронам Пеле: на видео был запечатлён золотой гроб.