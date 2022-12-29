«Ужасно, что такие великие люди уходят». Александр Мостовой высказался о смерти Пеле

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на информацию о смерти бразильского футболиста Пеле.



«Это ужасно, что такие великие люди уходят. Что здесь ещё скажешь? Ушёл Диего Армандо Марадона, Круифф, Эйсебио, Пеле. Столько великих футболистов ушло за каких-то лет пять. Не знаю, что тут говорить. Ужасно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



Ранее родные футболиста начали с ним прощаться. В Бразилии уже стали готовиться к похоронам Пеле: на видео был запечатлён золотой гроб.



Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.