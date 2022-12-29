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«Вечная память». Сборная России опубликовала фото Пеле со Львом Яшиным

«Вечная память». Сборная России опубликовала фото Пеле со Львом Яшиным
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Пресс-служба сборной России по футболу выразила соболезнования в связи со смертью бразильского футболиста Пеле. Легендарный игрок умер от онкологии в возрасте 82 лет.

«Умер Пеле. Легенде было 82 года. Вечная память», — cообщается в аккаунте сборной России по футболу.

Фото: ИЗ АРХИВА СБОРНОЙ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

Ранее родные футболиста начали с ним прощаться. В Бразилии уже стали готовиться к похоронам Пеле: на видео был запечатлён золотой гроб.

Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.

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