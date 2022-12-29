Роналду: Пеле — вдохновение для сотен тысяч людей
Поделиться
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на информацию о смерти легендарного бразильского футболиста Пеле, который скончался в 82 года.
«Мои глубокие соболезнования всей Бразилии, и в частности семье сеньора Пеле. Простого слова «прощай» вечному Королю никогда не будет достаточно, чтобы выразить то, что переживает в этот момент весь футбольный мир.
Он — вдохновение для сотен тысяч людей, моё желание всегда быть рядом. Потому что я всегда демонстрировал взаимность во все те моменты, которые мы разделяем, даже на расстоянии. Он не будет забыт, и его память навсегда останется в памяти каждого из нас, любителей футбола. Покойся с миром, Пеле», — написал португалец в своей социальной сети.
Комментарии
- 29 декабря 2022
-
23:21
-
23:20
-
23:12
-
23:11
-
23:09
-
23:08
-
23:07
-
23:07
-
23:07
-
23:05
-
23:04
-
23:03
-
23:01
-
23:00
-
22:58
-
22:55
-
22:55
-
22:53
-
22:51
-
22:51
-
22:46
-
22:46
-
22:46
-
22:45
-
22:45
-
22:40
-
22:39
-
22:38
-
22:35
-
22:34
-
22:32
-
22:32
-
22:30
-
22:30
-
22:29
Партнерский контент