Роналду: Пеле — вдохновение для сотен тысяч людей

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на информацию о смерти легендарного бразильского футболиста Пеле, который скончался в 82 года.

«Мои глубокие соболезнования всей Бразилии, и в частности семье сеньора Пеле. Простого слова «прощай» вечному Королю никогда не будет достаточно, чтобы выразить то, что переживает в этот момент весь футбольный мир.

Он — вдохновение для сотен тысяч людей, моё желание всегда быть рядом. Потому что я всегда демонстрировал взаимность во все те моменты, которые мы разделяем, даже на расстоянии. Он не будет забыт, и его память навсегда останется в памяти каждого из нас, любителей футбола. Покойся с миром, Пеле», — написал португалец в своей социальной сети.