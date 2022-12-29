Названа причина смерти Пеле

Названа причина смерти легендарного бразильца Пеле. Король футбола скончался из-за рака кишечника, который является одним из самых распространённых видов этого заболевания, сообщает Globo.



В случае с Пеле основная проблема была сосредоточена в толстой кишке, но метастазы уже перешли на другие органы.



Напомним, Пеле боролся с прогрессирующими последствиями этой болезни. Недавно появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться.



Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.