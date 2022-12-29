Ромарио — о Пеле: он вознёс бразильский футбол на алтарь богов

Бывший нападающий сборной Бразилии Ромарио почтил память своего соотечественника, легендарного игрока Пеле. Он скончался в возрасте 82 лет из-за онкологии.
«Сегодня Бразилия прощается с одним из своих самых прославленных сыновей: Пеле, Королём футбола. Избранный спортсменом века, он заставил мир преклониться перед своим талантом, вознеся бразильский футбол на алтарь богов.
На протяжении всей своей жизни Пеле вдохновлял поколения спортсменов и достоин всех почестей. Мои соболезнования семье и друзьям. И пусть он покоится с миром», — написал Ромарио в социальных сетях.
Напомним, заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.
- 29 декабря 2022
-
23:21
-
23:21
-
23:20
-
23:12
-
23:11
-
23:09
-
23:08
-
23:07
-
23:07
-
23:07
-
23:05
-
23:04
-
23:03
-
23:01
-
23:00
-
22:58
-
22:55
-
22:55
-
22:53
-
22:51
-
22:51
-
22:46
-
22:46
-
22:46
-
22:45
-
22:45
-
22:40
-
22:39
-
22:38
-
22:35
-
22:34
-
22:32
-
22:32
-
22:30
-
22:30