Ромарио — о Пеле: он вознёс бразильский футбол на алтарь богов

Бывший нападающий сборной Бразилии Ромарио почтил память своего соотечественника, легендарного игрока Пеле. Он скончался в возрасте 82 лет из-за онкологии.

«Сегодня Бразилия прощается с одним из своих самых прославленных сыновей: Пеле, Королём футбола. Избранный спортсменом века, он заставил мир преклониться перед своим талантом, вознеся бразильский футбол на алтарь богов.

На протяжении всей своей жизни Пеле вдохновлял поколения спортсменов и достоин всех почестей. Мои соболезнования семье и друзьям. И пусть он покоится с миром», — написал Ромарио в социальных сетях.

Напомним, заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.