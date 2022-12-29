Семья Пеле выступила с совместным заявлением
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Члены семьи легендарного бразильского футболиста Пеле, который скончался в возрасте 82 лет, выступили с совместным заявлением.
«Вдохновение и любовь ознаменовали путешествие короля Пеле, который сегодня мирно скончался. В своём путешествии Эдсон очаровал мир своим спортивным гением, остановил войну, проводил общественные работы по всему миру и распространял то, что, по его мнению, было лекарством от всех наших проблем: любовь.
Его послание сегодня становится наследием для будущих поколений. Любовь, любовь и ещё раз любовь, навсегда», — написали члены семьи Пеле в своей социальной сети.
Ранее родные футболиста начали с ним прощаться. В Бразилии уже стали готовиться к похоронам Пеле: на видео был запечатлён золотой гроб.
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