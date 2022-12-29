Семья Пеле выступила с совместным заявлением

Члены семьи легендарного бразильского футболиста Пеле, который скончался в возрасте 82 лет, выступили с совместным заявлением.

«Вдохновение и любовь ознаменовали путешествие короля Пеле, который сегодня мирно скончался. В своём путешествии Эдсон очаровал мир своим спортивным гением, остановил войну, проводил общественные работы по всему миру и распространял то, что, по его мнению, было лекарством от всех наших проблем: любовь.



Его послание сегодня становится наследием для будущих поколений. Любовь, любовь и ещё раз любовь, навсегда», — написали члены семьи Пеле в своей социальной сети.

Ранее родные футболиста начали с ним прощаться. В Бразилии уже стали готовиться к похоронам Пеле: на видео был запечатлён золотой гроб.