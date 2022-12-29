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«Манчестер Юнайтед» отреагировал на новость о смерти Пеле

«Манчестер Юнайтед» отреагировал на новость о смерти Пеле
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Английский «Манчестер Юнайтед» отреагировал на новость о смерти легендарного футболиста Пеле, который сегодня, 29 декабря, скончался в больнице после продолжительной болезни. Ему было 82 года.

«Покойся с миром, Пеле. Спасибо за радость, которую ты приносил любителям футбола по всему миру», — говорится в официальном заявлении клуба.

Ранее родные футболиста начали с ним прощаться. В Бразилии уже стали готовиться к похоронам Пеле: на видео был запечатлён золотой гроб.

Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.

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