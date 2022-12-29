Семья Пеле попросила «Сантос» изъять из обращения 10-й номер

Футболка «Сантоса» под номером 10 вскоре может быть убрана навсегда из обращения. Как сообщает Globo Esporte, семья Пеле, который умер сегодня, 29 декабря, из-за полиорганной недостаточности, желает, чтобы никто больше не носил футболку, которая когда-то принадлежала Королю футбола.
Вскоре запрос будет официально передан, и эту проблему предстоит решить руководству клуба. Есть те, кто считает футболку с номером 10 важным знаком клуба, который когда-то был домом для самого легендарного игрока всех времён.
Пеле носил футболку альвинегра под номером 10 с 1956 по 1974 год. В данный момент за «Сантос» под номером 10 играет венесуэлец Йеферсон Сотельдо. Некоторые советники клуба уже обсуждали эту тему и выдвинули гипотезу, которая никогда не выдвигалась и официально не обсуждалась. Есть те, кто считает, что 10-й номер Пеле — важный бренд для «Сантоса» и его нужно продолжать использовать.
- 29 декабря 2022
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