Ришарлисон — о Пеле: ты есть и всегда будешь несравненным, Король! Ты вечен

Бразильский футболист Ришарлисон почтил память своего соотечественника Пеле, котоый скончался в возрасте 82 лет из-за онкологии.

«Сегодня футбол прощается со своей самой красивой главой. С игроком, который очаровал мир и навсегда изменил историю игры. Вы всегда будете величайшим, потому что 60 лет назад, со всеми трудностями, с которыми вы сталкивались, вы уже делали то, что не многие могут сделать в наши дни.

Парень, который посвятил свою тысячную цель детям и заставил нашу страну узнать, что она может намного больше. Ты есть и всегда будешь несравненным, Король. Ты вечен! Спасибо, и пусть Бог приветствует вас с распростертыми объятиями", — написал Ришарлисон в социальных сетях.