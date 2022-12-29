Ришарлисон — о Пеле: ты есть и всегда будешь несравненным, Король! Ты вечен
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Бразильский футболист Ришарлисон почтил память своего соотечественника Пеле, котоый скончался в возрасте 82 лет из-за онкологии.
«Сегодня футбол прощается со своей самой красивой главой. С игроком, который очаровал мир и навсегда изменил историю игры. Вы всегда будете величайшим, потому что 60 лет назад, со всеми трудностями, с которыми вы сталкивались, вы уже делали то, что не многие могут сделать в наши дни.
Парень, который посвятил свою тысячную цель детям и заставил нашу страну узнать, что она может намного больше. Ты есть и всегда будешь несравненным, Король. Ты вечен! Спасибо, и пусть Бог приветствует вас с распростертыми объятиями", — написал Ришарлисон в социальных сетях.
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