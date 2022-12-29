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Ривалдо: благодарен Богу за то, что Пеле — бразилец

Ривалдо: благодарен Богу за то, что Пеле — бразилец
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Бывший футболист сборной Бразилии Ривалдо прокомментировал кончину легендарного футболиста Пеле, который сегодня умер после продолжительный борьбы с раком.

«Я благодарен Богу за то, что Пеле — бразилец. Наш футбол известен и уважаем во всём мире за всё, что он сделал на поле, и это никогда не будет забыто. Я горжусь тем, что сыграл на двух чемпионатах мира под номером 10, который он освятил. Король Пеле, ваше наследие вечно. Пусть Бог благословит и утешит сердца семьи. Покойся с миром, король Пеле», — написал Ривалдо на своей странице в социальных сетях.

Пеле является единственный игроком в истории, который трижды выигрывал чемпионат мира. Бывший футболист поднимал Кубок мира в 1958, 1962 и 1970 годах. Также Пеле был назван Игроком века в 2000 году по версии ФИФА.

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