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«Спартак»: не стало кумира миллионов — Пеле. Вечная память!

«Спартак»: не стало кумира миллионов — Пеле. Вечная память!
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«Спартак» отреагировал на смерть легендарного бразильца Пеле.

«Не стало Пеле. Одного из величайших футболистов в истории и кумира миллионов, в том числе и в нашей стране.
Вечная память!» — гласит заявление пресс-службы «Спартака».

Напомним, Пеле боролся с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Недавно появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться.

Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.

«Я уникален и неповторим». Что говорил Пеле о себе и взглядах на жизнь «Я уникален и неповторим». Что говорил Пеле о себе и взглядах на жизнь
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