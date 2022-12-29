Матчи 15-го тура чемпионата Испании начнутся с минуты молчания в память о Пеле

Матчи 15-го тура чемпионата Испании начнутся с минуты молчанию в память о легендарном бразильском футболисте Пеле, который скончался в возрасте 82 лет из-за онкологии. Об этом сообщила пресс-служба Ла Лиги.

Ранее родные футболиста начали с ним прощаться. В Бразилии уже стали готовиться к похоронам Пеле: на видео был запечатлён золотой гроб.

Напомним, заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения. Король футбола был единственным трёхкратным чемпионом мира по футболу в качестве игрока.